Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha espresso dure critiche nei confronti della premier Giorgia Meloni riguardo alla gestione dei centri migranti in Albania. Nella sua Enews, Renzi non ha risparmiato ironia: “La Meloni è stata in visita al villaggio di Babbo Natale in Lapponia e ha detto, dalla Lapponia, che la priorità è far funzionare i centri migranti in Albania. Voi direte: che c’entra la Lapponia con l’Albania? Geograficamente nulla. Ma sicuramente è più facile credere a Babbo Natale che all’utilità dei centri albanesi”.

Secondo Renzi, nonostante gli sforzi dichiarati dalla premier, il progetto dei centri migranti non sarebbe in grado di risolvere alcun problema concreto: “Ormai però la premier si è incaponita. Vuol farli funzionare a tutti i costi. E pensare che anche ove riuscisse a farli funzionare, non servirebbero a nulla”.

La proposta alternativa di Renzi

Nel suo intervento, Renzi ha avanzato una proposta per trasformare i centri albanesi in strutture carcerarie per detenuti albanesi, così da affrontare il problema del sovraffollamento delle prigioni italiane e alleggerire il lavoro delle forze dell’ordine: “Ho illustrato una proposta semplice: trasformare questi centri in carcere per detenuti albanesi e ridurre il sovraffollamento delle prigioni in Italia, riportando a casa carabinieri e poliziotti”.

Nonostante la stessa Meloni abbia definito l’idea “interessante” durante un intervento in Aula, ha chiarito che non intende adottarla: “Della serie: bella idea, ma faccio come voglio”, ha concluso Renzi.