Renzi: “Musk è il simbolo delle contraddizioni di questo governo”

“Menomale che c’è Mattarella, che dice una cosa banale: l’Italia sa badare a se stessa. Lo aveva detto anche a chi criticava il governo da sinistra”. Queste le parole in diretta a “L’Aria che tira” su La7 di Matteo Renzi presidente di Italia Viva.

“Musk è il simbolo meraviglioso delle contraddizioni di questo governo – ha aggiunto Renzi -, è un genio, sta impattando molto nella democrazia americana, è un miliardario e lavora per un’amministrazione straniera e da funzionario pubblico americano dà la linea ai sovranisti italiani, si presenta sul palco strafatto di stupefacenti e qua proibiscono anche i negozietti della marijuana, ha 11 figli, un paio con l’utero in affitto, che qua è reato universale. Erano nati sovranisti e ora sono a rimorchio o al guinzaglio di un importantissimo e genialoide imprenditore americano, anzi sudafricano entrato in America in maniera irregolare. Meloni diceva ‘no’ ai poteri forti. Più potere forte dell’uomo più ricco del mondo qual è? Oggi Meloni dipende da Elon Musk”.

Cosa ha detto Elon Musk

Elon Musk commentando su X la notizia postata da un utente sulla decisione di sospendere la convalida dei trattenimenti a Gjader di 7 migranti provenienti dall’Egitto e dal Bangladesh, ha scritto: “Questi giudici se ne devono andare”.

Attacco che non è piaciuto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Così lo richiama al rispetto: “L’Italia è un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che sa badare a se stessa nel rispetto della sua Costituzione”. Il riferimento a due anni fa è alla sua stoccata alla ministra francese Boone, che si lamentava della gestione italiana del dossier migratorio.

Il ceo di Tesla non abbassa però i toni e, rilanciando un post su X che parlava della questione, definisce “inaccettabile” la presa di posizione dei magistrati italiani. “Le persone in Italia vivono in una democrazia o è un’autocrazia non eletta a prendere le decisioni?”, ha scritto Musk sul suo social.