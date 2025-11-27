Intervistato da Repubblica, il leader di Italia Viva Matteo Renzi spiega: “Io partirei dal minimo sindacale, inizierei dal non litigare al nostro interno. La foto che ci consegnano le regionali è quella di una presidente del Consiglio nervosa, impaurita. Questo è per me il quadro da cui si parte”.

Da cosa deduce questo nervosismo? “Beh – spiega -, dal fatto che un minuto dopo che si sono chiusi i seggi, la prima cosa che fa dire al fido Donzelli è ‘cambiamo la legge elettorale’. Dà il senso di uno scollamento rispetto alla realtà: invece di parlare di tasse e sicurezza, pensa a come garantire i seggi per i suoi. Il centrosinistra deve sfruttare questo momento d’oro che si apre”.

In che modo? “Innanzitutto – prosegue Renzi – insistendo da subito sulla legge di bilancio. Abbiamo concordato una decina di emendamenti tutti insieme. È il momento di fare diventare un punto di forza ciò che fino a qualche mese fa era un problema, cioè il fatto che loro sembravano unitissimi e noi divisi. Non voglio sembrare troppo ecumenico – va avanti -, ma capisco sia il ragionamento di Schlein, che giustamente forza per un percorso unitario – e su questo noi siamo a disposizione – sia i 5 Stelle che insistono per farne uno autonomo. Se alla fine Conte e Schlein non si trovano d’accordo sul percorso unificato nel primo semestre 2026 mi dispiace, ma non ne farei un dramma. Nel frattempo, meniamo sul governo offrendo un’alternativa credibile. Perché, se prendi l’iniziativa politica, il centrodestra può persino dividersi”.

Qual è il punto debole di Meloni in questo momento? “Io sono convinto che il tema della sicurezza sia quello sul quale rischia di perdere le elezioni”.

Legge elettorale, la ragione addotta per cambiarla è il rischio del pareggio. Esiste? “Quello che preoccupa Meloni – prosegue il leader di Iv – non è il pareggio ma che con questa legge vinciamo noi. La partita non solo è aperta, la partita è possibile, si può fare davvero”. Schlein si è detta disponibile anche a primarie di coalizione. “Condivido totalmente ciò che ha detto Elly. Naturalmente, se ci saranno primarie, penso che quest’area riformista del centro-sinistra potrà e dovrà presentare una candidatura diversa da Schlein e da Conte”.