Il segretario di Più Europa Riccardo Magi, parlando del braccio teso di Steve Bannon alla convention dei conservatori americani, in una breve dichiarazione ha attaccato la premier Meloni: “Persino Jordan Bardella, il presidente dell’estrema destra Lepenista francese, si vergogna di partecipare alla kermesse trumpiana dopo che si è aperta con il saluto nazista di Bannon”.

Magi ha proseguito: “Giorgia Meloni, presidente del Consiglio della Repubblica italiana, che ha giurato su una Costituzione che ripudia il fascismo, cosa fa? Conferma o no la sua partecipazione a questo raduno? Giorgia Meloni, premier di un Paese fondatore dell’Unione Europea, nata dalle ceneri della devastazione causata dal nazifascismo, si farà vedere dentro questo covo di neonazisti? Per il bene dell’Italia, rinunci e dica no a questo pericoloso baraccone”.