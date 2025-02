“In un Paese occidentale normale sulla vicenda Almasri qualcuno si sarebbe dimesso. Invece qui abbiamo una presidente del Consiglio che scappa e non si fa vedere. Al di là delle loro ricostruzioni, dimostratesi tutte menzoniere, la verità è che avevano preso solo uno dei trafficanti di persone che dovevano cercare su tutto il globo terracqueo e lo hanno rimandato a casa, con tutti gli onori e a spese degli italiani”. Così ad Omnibus Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.

Le dichiarazioni di Ricciardi

“Le dichiarazioni di Salvini sui servizi segreti di ieri – ha proseguito Ricciardi – mostrano una sciatteria e cialtronaggine istituzionale mai vista. Parliamo dei servizi segreti, che sono un pilastro del Paese. La procedura contro Lo Voi, così come lo spionaggio di Francesco Cancellato, direttore di Fanpage e di alcuni attivisti come Luca Casarini, sembrano mostrare l’uso di un manganellino di Stato. In più ci chiediamo dove sia finita Giorgia Meloni, la cui unica attività politica, ormai, sembra quella di scappare”.