Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, interviene in un’intervista a Il Sole 24 Ore per chiarire le motivazioni alla base della riforma del sistema giudiziario. Il Guardasigilli respinge qualsiasi lettura legata a un intento punitivo nei confronti della magistratura, precisando che “Non è una volontà di rivincita e tantomeno di vendetta da parte della politica a ispirare la riforma. C’è piuttosto la necessità di un riequilibrio tra poteri, tra quello giudiziario e quello legislativo”.

Nordio continua delineando le responsabilità della politica nel creare un vuoto decisionale che avrebbe favorito un’eccessiva espansione del ruolo della magistratura: “La magistratura – aggiunge – non ha mai aggredito la politica e non ha mai cercato di sostituirsi a essa, semmai è stata la politica che in maniera anche codarda ha fatto passi indietro, lasciando spazi che la magistratura ha poi occupato.” Il ministro sottolinea come la questione centrale della riforma non sia lo scambio di ruoli tra giudici e pubblici ministeri, ma la necessità di evitare “richieste incrociate di voti” che alimentano correnti e condizionamenti interni al Csm, compromettendo l’indipendenza del sistema.

Referendum, rischi politici e disciplina

Interpellato sul possibile impatto politico del referendum sulla magistratura, Nordio ammette: “Credo di sì -, soprattutto perché noi il referendum pensiamo di vincerlo e avere a che fare con una magistratura umiliata da una sconfitta politica non è certo obiettivo né mio né del Governo”.

Il ministro affronta anche il tema dell’Alta corte disciplinare e della ridefinizione degli illeciti: “Prioritario – prosegue Nordio – è evitare la situazione attuale dove i potenziali giudicati eleggono il loro giudice, con quest’ultimo che magari anni prima ha telefonato ai primi per chiederne il voto, un cortocircuito totalmente irrazionale, che attendo ancora mi sia spiegato”.