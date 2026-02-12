La bandiera arcobaleno, simbolo del movimento Lgbt e sventolante all’esterno del Monumento Nazionale di Stonewall a New York, è stata rimossa, suscitando sconcerto e indignazione. Il locale, emblema delle lotte contro l’esclusione sociale e la violenza delle forze dell’ordine fin dalla fine degli anni Sessanta, ha perso così un simbolo storico della sua identità.

La decisione dell’amministrazione statunitense si basa su un’ordinanza federale del 21 gennaio del Dipartimento degli Interni, che sovrintende al National Park Service. La norma stabilisce che “le proprietà del Park Service debbano esporre solo la bandiera Usa o quelle che raffigurano i loghi ufficiali del governo”, provocando reazioni dure da parte dei leader locali.

Il sindaco di New York Zohran Kwame Mamdani su X ha dichiarato di essere “indignato”, sottolineando che “New York è la culla del moderno movimento per i diritti Lgbt+ e nessun atto di cancellazione potrà mai cambiare, o mettere a tacere, quella storia”, e ha aggiunto: “Lotterò sempre per una New York City che investa nella nostra comunità Lgbt+, ne difenda la dignità e protegga ogni singolo nostro vicino, senza eccezioni”.

Brad Hoylman-Sigal, presidente del distretto di Manhattan, ha spiegato che la bandiera è stata tolta nel fine settimana: “Non possono cancellare la nostra storia. La nostra comunità non resterà a guardare mentre l’amministrazione Trump cerca di cancellare la nostra storia”.