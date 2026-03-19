Donald Trump ha assicurato che “non invierà soldati in Iran” in un incontro nello Studio Ovale con la premier giapponese. “Se avessi intenzione di farlo, certamente non ve lo direi. Ma non sto schierando truppe”.

Alla Casa Bianca con la premier giapponese

“Possiamo far fuori l’isola di Kharg in qualsiasi momento vogliamo”, ha dichiarato.

Se non stesse parlando di un conflitto armato in corso coi rischi che conosciamo per la sicurezza e l’economia globali, dovremmo riferire del momento comico, tipo stand up comedy del presidente Usa.

“L’Iran è quasi raso al suolo, l’unica cosa rimasta è lo Stretto di Hormuz. Noi stiamo difendendo lo Stretto per tutti. In due settimane abbiamo distrutto la loro Marina, la loro aeronautica e tutta la loro tecnologia è andata. Al di là di questo l’Iran sta bene”, ha messo in evidenza Trump facendo sorridere i presenti.

La battutaccia su Pearl Harbor

Sempre pe rla serie stand up tragedy, Trump ha continuato con le battute. gelando la premier giapponese Sanae Takaichi nello Studio Ovale con una battuta su Pearl Harbor.

Rispondendo ad una domande di un giornalista di Tokyo sul perche’ non avesse avvertito gli alleati dell’attacco in Iran, il tycoon ha risposto: “Volevo l’effetto sorpresa! Chi meglio dei giapponesi lo conosce? Perche’ non ci avete avvertito di Pearl Harbor”, ha risposto sorridendo il presidente americano rievocando uno dei peggiori attacchi contro gli Stati Uniti.