Il presidente eletto Donald Trump ha confermato di aver nominato l’ex candidato presidenziale e attivista no vax, Robert F. Kennedy Jr., come segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani.

“Sono entusiasta – scrive Trump – di annunciare Robert F. Kennedy Jr. come segretario della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti (Hhs). Per troppo tempo gli americani sono stati schiacciati dal complesso alimentare industriale e dalle aziende farmaceutiche, sono stati coinvolti in inganni, disinformazione e informazioni errate quando si tratta di salute pubblica”.

“La sicurezza e la salute di tutti gli americani – prosegue Trump – sono il ruolo più importante di qualsiasi altro nell’amministrazione e l’Hhs svolgerà un ruolo importante nell’aiutare a garantire che tutti siano protetti da sostanze chimiche nocive, inquinanti, pesticidi, prodotti farmaceutici e additivi alimentari che hanno contribuito alla travolgente crisi sanitaria in questo Paese. Kennedy restituirà queste agenzie alle tradizioni della ricerca scientifica basata sui migliori standard e ai fari della trasparenza, per porre fine all’epidemia di malattie croniche e per rendere l’America di nuovo grande e sana!”

L’HHS amministra programmi sanitari federali tra cui Medicare, Medicaid e l’Affordable Care Act. L’HHS e le sue sotto agenzie sono inoltre responsabili della risposta a malattie e minacce per la salute pubblica come il Covid l’influenza aviaria, nonché dell’approvazione di nuovi farmaci, tra cui i vaccini.

Chi è Robert Kennedy Jr

Kennedy, figlio di Robert Kennedy e nipote di John Fitzgerald Kennedy, ex democratico, ha fondato uno dei più importanti gruppi anti-vaccini del Paese e ha promosso la teoria, mai dimostrata, che i vaccini infantili causino l’autismo. La famiglia, da sempre rimasta vicina ai democratici, l’ha ripudiato.

Robert Kennedy Jr crede nella “cospirazione aliena” e alla “teoria del complotto sugli Ufo”. E’ un feroce anti-Covid: all’epoca del Covid, Trump decise un lockdown piuttosto blando. Kennedy lo paragonò ad una norma da regime nazista. Per lui la pandemia era “una crisi di comodo per imporre il 5G, orchestrata dalle istituzioni con Fauci e Bill Gates”.

Kennedy crede che molte malattie si curino esponendosi ad una buona dose di sole. Per curarsi servono “cellule staminali, latte crudo, terapie iperbariche, composti chelanti, ivermectina, idrossiclorochina, vitamine, cibi puliti, sole, esercizio fisico, nutraceutici e qualsiasi altra cosa che faccia progredire la salute umana e non possa essere brevettata da Pharma”.