Durante un convegno organizzato dall’Unione delle comunità ebraiche italiane a Roma, la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, ha espresso alcune osservazioni controverse riguardo ai viaggi scolastici ad Auschwitz. “Non si è fatto i conti fino in fondo con l’antisemitismo nel nostro Paese”, ha affermato, sollevando critiche. Secondo Roccella, tali visite sono state promosse e valorizzate perché “servivano effettivamente all’inverso. Ovvero servivano a dirci che l’antisemitismo era qualcosa che riguardava un tempo ormai collocato nella storia, e collocato in una precisa area: il fascismo”. Continuando nel suo ragionamento, la ministra ha sostenuto che “le gite ad Auschwitz secondo me sono state un modo per ripetere che l’antisemitismo era una questione fascista e basta”.

In particolare, Roccella ha distinto tra essere antifascisti ed essere antisemiti, e ha insistito sul fatto che oggi sia necessario fare i conti con le forme contemporanee di antisemitismo, non riducendo tutto a un capitolo storico concluso. Inoltre, ha criticato l’uso, da parte di alcuni, del termine “genocidio” in contesti legati al conflitto israelo-palestinese come una provocazione: “il gusto con cui si usa la parola genocidio, ributtandola in faccia a chi del genocidio ha un’esperienza molto documentata e precisa, è davvero sconvolgente”.

Le reazioni di opposizione e la risposta della società

Le parole della ministra hanno immediatamente suscitato una forte reazione politica e morale. La senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto, ha replicato: “Stento a credere che una ministra della Repubblica, dopo avere definito ‘gite’ i viaggi di istruzione ad Auschwitz, possa avere detto che sono stati incoraggiati per incentivare l’antifascismo. Quale sarebbe la colpa? Durante la seconda guerra mondiale, in tutta l’Europa occupata dalle potenze dell’Asse, i nazisti, con la collaborazione zelante dei fascisti locali – compresi quelli italiani della Rsi – realizzarono una colossale industria della morte per cancellare dalla faccia della terra ebrei, rom e sinti e altre minoranze. La formazione dei nostri figli e nipoti deve partire dalla conoscenza della storia. La memoria della verità storica fa male solo a chi conserva scheletri negli armadi”.

Nel Partito Democratico, la segretaria Elly Schlein ha chiesto che Giorgia Meloni prenda “una netta presa di distanza di nei confronti di questa inqualificabile dichiarazione”. la Repubblica+1 Il Pd, insieme ad altri gruppi dell’opposizione, ha parlato di “parole deliranti”, di “lettura strumentale dell’Olocausto” e di oltraggio alla memoria, sostenendo che i viaggi della memoria non siano gite ma atti di responsabilità civile. Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra) ha detto che “le università sono il cuore del dibattito democratico, non un nemico da zittire”. Riccardo Magi (+Europa) ha sottolineato che iniziative come le visite ad Auschwitz hanno contribuito a formare nelle giovani generazioni la ferma contrarietà alla violenza e al genocidio.

Replica e implicazioni

Di fronte alle critiche, Roccella ha rilanciato, sostenendo che le sue parole sono state fraintese o interpretate con malafede. Ha dichiarato che “immaginare che una persona come me, da sempre amica di Israele e degli ebrei, possa presentarsi di fronte all’Unione delle comunità ebraiche per pronunciare parole negazioniste, è ridicolo prima ancora che strumentale.” Ha inoltre annunciato che andrà in audizione in Commissione Segre per chiarire il suo pensiero sull’“antisemitismo di ieri e sull’antisemitismo di oggi”.

Tra le sue difese c’è l’accusa alla sinistra di strumentalizzare le sue dichiarazioni, di “non sapere più che pesci prendere”, oltre a insinuare che alcune reazioni politiche nascano più dalla volontà di attaccare che da un’analisi realistica delle sue affermazioni.