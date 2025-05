La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, rispondendo alle domande durante la sua audizione, in Commissione Parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto, ha spiegato: “Sull’immigrazione abbiamo aperto ai flussi regolari, molto più consistenti di quanto non fosse stato fatto negli ultimi anni, oltre 400mila ingressi. Siamo uno dei Paesi che concede più cittadinanza. La Germania è il Paese che ha più riequilibrato il livello demografico attraverso l’immigrazione. Ma sappiamo che gli immigrati poco dopo acquisiscono le abitudini riproduttive del Paese in cui vivono, per cui non fanno ulteriori figli. Un Paese non può pensare di appaltare a Paesi terzi la natalità, a me sembra anche un atteggiamento neocolonialista”.

La ministra ha proseguito: “E penso che non sia giusto anche per un problema di vitalità del Paese. C’è una chiusura al futuro, alla speranza, alla vita che non va bene per un Paese. È qualcosa che spegne la vitalità, chiude l’apertura al futuro e agli altri”.