“Vi ricordate l’uccisione di Abdherrhaim Mansouri a Rogoredo, periferia sud di Milano? Ecco – scrive l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis – a differenza di come è stata frettolosamente raccontata, la vicenda risulta oggi tutt’altro che chiara. Eppure, pochi minuti dopo i fatti, con il cadavere ancora caldo, Salvini e la Lega si erano già schierati ‘senza se e senza ma’ dalla parte del poliziotto che aveva fatto fuoco. Nessuna cautela istituzionale, nessuna sospensione del giudizio. Una sentenza politica definitiva, pronunciata prima ancora che iniziasse l’accertamento dei fatti”.

“Poi – continua – sono arrivati la raccolta fondi per le spese legali, l’invocazione dello scudo penale, la narrazione del povero poliziotto che stava facendo solo il proprio dovere ‘sotto attacco’ dai magistrati. Questa destra becera al governo, così estranea alla cultura giuridica democratica, con così marcate tendenze populiste e autoritarie, rappresenta un pericolo per tutta la cittadinanza. Il fascismo inizia così”.