“Il quadro che emerge dalle indagini delle forze dell’ordine e della magistratura sulla grave vicenda, tragica, di Rogoredo ci fa molto riflettere. È una tragedia su cui si è innestata una speculazione politica da parte della presidente del Consiglio Meloni e del vicepremier Matteo Salvini”. Lo ha detto la segretaria dem Elly Schlein a margine di un evento a Roma.

“Pur di attaccare i giudici – ha detto ancora -, in vista del referendum costituzionale, hanno una volta ancora strumentalizzato gravemente un fatto di cronaca. Io penso che questo vada stigmatizzato. Penso che si debbano scusare con la famiglia della persona uccisa, coi giudici – che hanno attaccato definendo la scelta di fare l’indagine un errore grave – con le forze dell’ordine che loro continuano a strumentalizzare, ma che sono le prime interessate. Le forze dell’ordine hanno il primo interesse a fare chiarezza e a far emergere la verità per difendere l’onore di tutti quegli agenti onesti che ogni giorno con dedizione, abnegazione, con spirito di servizio fanno rispettare la legge, rispettandola”.

“Trovo grave – ha concluso – che ci sia stata questa speculazione politica” della vicenda di Rogoredo, “mi aspetto che” Meloni e Salvini “facciano delle scuse. E mi aspetto pure che ci ripensino su quella parte del nuovo decreto sicurezza che inserisce un’impunità preventiva che nemmeno le forze dell’ordine chiedono. Le forze dell’ordine chiedono più risorse e più personale”.