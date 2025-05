Nelle presidenziali in Romania, il candidato dell’ultradestra George Simion è arrivato primo con il 40,5% dei voti. Un risultato tuttavia non sufficiente per la vittoria già al primo turno, con Simion che dovrà affrontare il ballottaggio del 18 maggio.

A sfidarlo sarà il sindaco indipendente di Bucarest filo-Ue Nicusor Dan che ha preso il 20,9% superando di poco Crin Antonescu, il candidato della coalizione liberaldemocratica di governo che si è fermato al 20,3%. Più distaccato, con il 13,9%, l’ex premier socialdemocratico Victor Ponta che ha virato su un programma apertamente nazionalista sperando così in una rimonta che però non c’è stata.

Simion: “Il popolo rumeno ha parlato e si è sollevato”

Il candidato dell’estrema destra George Simion è il leader del partito nazionalista Aur e sostenitore del presidente americano Donald Trump. Anti-Nato e contrario agli aiuti all’Ucraina, al seggio si è presentato con Calin Georgescu, il vincitore delle elezioni dello scorso anno annullate dalla Corte Costituzionale per irregolarità finanziarie e ingerenze russe. A Stirile ProTv, dopo il risultato delle elezioni Simion ha dichiarato: “Oggi il popolo rumeno ha parlato. È ora di farsi sentire, nonostante gli ostacoli, nonostante le manipolazioni. I rumeni si sono sollevati”.

Durante il voto, ai media presenti aveva detto: “Siamo qui con una sola missione, il ripristino dell’ordine costituzionale, il ripristino della democrazia. Non ho altro obiettivo che il primo posto per il popolo romeno che voglio servire. Siamo qui con un solo desiderio, fare giustizia per la Romania”. Il primo arrivato alle elezioni presidenziali ha anche evocato la possibilità di conferire proprio a Georgescu l’incarico di premier in caso di vittoria al ballottaggio.