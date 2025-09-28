Come sta l’economia della Russia? è davvero in grave pericolo, come ha assicurato Donald Trump o Putin fa tirare la cintura ai russi ma è in grado di tirata avanti basta la victoria?

Gli imperi centrali, Germania e Austria, gettarono la spugna alla fine della prima guerra mondiale proprio stroncati da una insostenibile crisi economica.

La realtà della Russia, affermano gli economisti, è più complicata, scrive Piotr Sauer sul Guardianq. Mentre Mosca sta attraversando il periodo più difficile dai caotici primi giorni dell’invasione, pochi analisti ritengono che la sua economia sia sull’orlo del collasso totale, e ancora meno si aspettano che Vladimir Putin modifichi i suoi piani di guerra a breve termine.

Da ogni punto di vista, l’economia è sotto pressione. Il Ministero delle Finanze prevede una crescita del PIL nel 2024-25 inferiore all’1%, rispetto alle precedenti previsioni del 2,3-2,5%.

German Gref, il potente amministratore delegato della società statale di servizi bancari e finanziari Sberbank, ha ammesso all’inizio di questo mese che la Russia è scivolata in una “stagnazione tecnica”.

Per sostenere le casse dello Stato, Mosca ha annunciato questa settimana che avrebbe aumentato l’IVA dal 20% al 22%, annullando una delle precedenti promesse di Putin. I russi ora finanzieranno la guerra in modo più diretto, con la spesa per la difesa – superiore a quella complessiva dei bilanci della difesa europei – che rappresenterà circa il 40% della spesa totale del Cremlino quest’anno.

Le cifre della Russia

Putin, che per gran parte del suo governo si è vantato del suo conservatorismo fiscale e della stabilità economica, si trova ad affrontare una nuova realtà.

Solo tra gennaio e luglio, il deficit di bilancio federale ha raggiunto i 4,9 trilioni di rubli (61 miliardi di dollari), superando l’obiettivo annuale; entro il 2026, si prevede che il divario si attesterà a circa 4,6 trilioni di rubli (55 miliardi di dollari).

Il quadro è in netto contrasto con i primi due anni di guerra, quando l’ingente spesa statale agì da potente stimolo, con un’economia in crescita del 4-5% annuo.

Le fabbriche che producevano armi, uniformi ed equipaggiamento lavorarono a pieno ritmo, con conseguente disoccupazione ai minimi storici e aumento dei salari nelle città di provincia.

Per molti russi, l’economia di guerra si è tradotta in stipendi più alti prima inimmaginabili, anche se l’inflazione ha eroso parte dei guadagni.

Ma il boom bellico sembra ormai aver fatto il suo corso. “La Russia non può continuare ad aumentare la spesa militare del 30% ogni anno”, ha affermato l’economista russo Vladislav Inozemtsev. “Una volta che il denaro smette di fluire, anche la crescita rallenta. Non è mai stata sostenibile: ecco perché il boom è finito”.

Tuttavia, molti in Ucraina ritengono che le sanzioni occidentali non siano riuscite a infliggere il colpo paralizzante che Washington e Bruxelles speravano.

I nuovi mercati in Oriente

Dopo che l’Occidente si è sbarazzato del petrolio e del gas russi, Mosca ha reindirizzato le sue esportazioni di energia verso India, Cina e Turchia, affidandosi a una flotta di petroliere della “flotta ombra” che si è rivelata difficile da sottoporre a sanzioni.

Il Cremlino ha anche attenuato l’impatto delle restrizioni sui beni essenziali coltivando un fiorente commercio di importazioni parallele, sfruttando quello che i critici hanno definito un “buco sanzionatorio”. Semiconduttori, componenti aeronautici ed elettronica di consumo come gli iPhone vengono regolarmente introdotti in Russia tramite intermediari in Turchia, Emirati Arabi Uniti ed ex stati sovietici, tra cui Armenia e Kazakistan.

“Se tutte le sanzioni fossero arrivate nei primi 60 giorni, l’economia russa sarebbe stata distrutta”, ha affermato Inozemtsev. “Distribuito su quattro anni, l’adattamento era inevitabile”, ha aggiunto.q

I droni dell’Ucraina

L’Ucraina ha cercato di contrastare l’esitazione occidentale con un’enorme ondata di attacchi con droni contro le infrastrutture petrolifere russe negli ultimi mesi. Dati open source suggeriscono che 16 delle 38 raffinerie del paese sono state colpite da agosto, portando le esportazioni di diesel ai livelli più bassi dal 2020 e causando una diffusa carenza di carburante.

Inizialmente confinate a regioni remote, ora sono emerse segnalazioni di stazioni di servizio chiuse nella capitale. Ancora più preoccupante per Mosca è la carenza di diesel, il carburante che sostiene l’economia russa e la sua macchina da guerra. “Sarebbe davvero folle se, entro il quarto anno di guerra, non avessimo ancora distrutto il settore energetico ucraino e loro finissero per distruggere il nostro”, ha scritto questa settimana un blogger russo pro-guerra.

Volodymyr Zelensky ha elogiato gli attacchi con i droni, definendoli “le sanzioni più efficaci, quelle che funzionano più velocemente”.

Mentre le lunghe file per il carburante sono una frustrazione per i russi, la domanda centrale è se le crescenti pressioni economiche saranno sufficienti a costringere Putin a cambiare rotta in Ucraina.