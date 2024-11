“Sono soddisfatto di aver garantito, ieri, il diritto a viaggiare con i mezzi pubblici a milioni di italiani. Il mio impegno non cambia in vista di dicembre, quando si contano già 15 scioperi proclamati, fra cui uno generale fissato il 13 (guarda caso un altro venerdì) a pochi giorni dal Natale. Sono pronto a intervenire ancora, per aiutare i cittadini”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini ribadisce in una nota la volontà già espressa ieri sera dopo lo sciopero generale.

Su Radio Uno, nella giornata di ieri aveva detto: “I sindacati possono dire che oggi è domenica, ma oggi è venerdì. Alle Poste ha aderito il 4%, all’Enel il 4%, nelle scuole il 5%. La stragrande maggioranza di lavoratori e lavoratrici ha fatto uno scelta diversa. Rispetto i 500.000 che erano in piazza, ma anche i 50 milioni di italiani che oggi dovevano andare al lavoro o a una visita medica. Se a dicembre ci saranno altri 15 scioperi io farò il mio dovere di ministro dei Trasporti”.