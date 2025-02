“Chiunque si opponga alla rottamazione in 10 anni, senza sanzioni e interessi, delle cartelle esattoriali non fa il bene del Paese”. Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, intercettato fuori Palazzo Chigi dopo la riunione del Consiglio dei ministri. “Gli alleati della Lega hanno già fatto aperture importanti e sono sicuro che saremo tutti d’accordo”, ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Che la contestino il Pd e il M5s, visto che sono signor no – dice il ministro -, è normale anche se le hanno già votate in passato. Sono sicuro che l’intera maggioranza aiuterà questi 20 milioni di italiani in difficoltà”.

I risultati nella lotta all’evasione fiscale

I dati sul recupero dell’evasione fiscale “sono eccezionali, a riprova che questo è un governo che combatte gli evasori veri, e i 326 milioni recuperati da Google oggi lo testimoniano”.

Il sostegno ai contribuenti in difficoltà

“Io voglio combattere questa grande evasione e aiutare pensionati, artigiani e dipendenti che hanno cartelle esattoriali da 5, 20, 30mila euro che lo condannano a morte da anni” aggiunge il ministro delle Infrastrutture. “Quindi continuare a combattere la grande evasione, e il governo lo sta facendo alla grande, e aiutare invece chi vorrebbe pagare le tasse ma non ce la fa”.