La Francia ha convocato l’ambasciatrice italiana a Parigi, Emanuela D’Alessandro, in seguito alle dichiarazioni considerate “inaccettabili” di Matteo Salvini nei confronti del presidente Emmanuel Macron. La convocazione arriva poche ore dopo che il leader della Lega aveva polemicamente invitato il capo dell’Eliseo a recarsi personalmente in Ucraina, indossando “casco, giubbotto e fucile”. Le parole di Salvini, pronunciate giovedì scorso durante un sopralluogo a Milano, facevano riferimento all’ipotesi francese di inviare truppe sul terreno a sostegno di Kiev. Il ministro italiano, in dialetto milanese, aveva liquidato l’iniziativa con un ironico “taches al tram”, invitando di fatto Macron a non coinvolgere altri Paesi ma a farsi carico in prima persona di una simile scelta. Nello stesso contesto, Salvini aveva espresso apprezzamento per la politica estera di Donald Trump, giudicata più efficace delle linee adottate dall’Unione Europea, e aveva criticato aspramente quelle che ha definito “macronate”: eserciti e riarmi europei, debiti comuni e acquisti di armamenti. La risposta di Parigi non si è fatta attendere. Una fonte diplomatica francese ha sottolineato come tali commenti minino il clima di fiducia e i rapporti storici tra Francia e Italia, proprio nel momento in cui i due Paesi hanno mostrato convergenze significative, soprattutto riguardo al sostegno all’Ucraina.