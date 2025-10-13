“Il 15 settembre dall’anno prossimo saranno i 20 anni dalla morte di una grande fiorentina e toscana, celebrata e ricordata nel mondo, Oriana Fallaci, una grande donna, libera e coraggiosa. Che dobbiamo celebrare anche a Firenze e in Toscana. Una donna libera e coraggiosa. Altro che dare come ha provato a dare la sindaca Funaro la cittadinanza onoraria di Firenze alla signora Albanese. La desse alla Fallaci che se la merita di più. Spero che l’Onu la licenzi domani mattina, perché non mi rappresenta e non vi rappresenta. A casa vale anche per lei”. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Firenze all’evento di chiusura della campagna elettorale con gli altri leader del centrodestra a sostegno di Alessandro Tomasi.

E ancora: “Albanese ha detto che non è una pace giusta. Sottovoce: prendi una barchetta a Livorno, fai una Flotilla personale ma non rompere i cog****i”. Piccolo post scriptum: come detto dallo stesso Salvini, la Fallaci nacque proprio a Firenze. Quindi era già cittadina di Firenze. Così, per ricordare.