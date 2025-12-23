“Farò di tutto perché sia così”. Così il ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini, intercettato in Senato a margine dei lavori sulla manovra, risponde ai cronisti che gli chiedono se il 2026 sarà l’anno del Ponte sullo Stretto.

Occhiuto: “Ottimista sul ponte, sarà un attrattore di investimenti”

Per il Ponte sullo Stretto “continuo a essere ottimista. Come ho detto sempre il ponte è un attrattore di grandi investimenti. Se non ci fosse stato questo argomento probabilmente i 3,8 miliardi per la SS 106 non li avremmo avuti, come le risorse per l’autostrada o il miliardo che dovremo ottenere per l’alta velocità ferroviaria”.

A dirlo è il presidente della Regione Calabria e vicesegretario di Forza Italia, Roberto Occhiuto, parlando ai giornalisti in occasione dei consueti saluti di fine anno presso la Cittadella regionale a Catanzaro. “Se l’alta velocità ferroviaria si riuscisse a fare congiungendo anche la Sicilia significherebbe rendere questo progetto più sostenibile, ma questo si può fare solo se c’è il ponte. Mi auguro che si vada avanti anche per dimostrare che questo Paese è capace di fare grandi opere”, ha sottolineato Occhiuto.