Fa discutere il modo brusco con il quale il segretario della Lega e ministro Matteo Salvini ha liquidato la questione (non) rispondendo a una domanda sulla situazione a Gaza postagli da cronisti di Repubblica.it al suo arrivo alla Camera per il Question Time. “Mi occupo di dighe e treni. Non commento. Oggi non parlo di politica internazionale, oggi commento solo la diga di Genova e l’alta velocità ferroviaria”, ha dichiarato Salvini.

Salvini intercettato prima del question time

Cui ha replicato indignato il segretario di Sinistra e Verdi Nicola Fratoianni: “A me queste parole fanno schifo. Mi fa schifo un governo che pronuncia queste parole. Di fronte a questo cinismo abbiamo bisogno di rivoltarci”.

