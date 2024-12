Salvini: “Giusto annullare le multe ai no vax”

Il Governo ha deciso di abolire le multe ai no vax inserendo una norma nel decreto Milleproroghe approvato in Consiglio dei Ministri. Non verranno però risarciti quelli che hanno già pagato. Questo il commento del ministro dei trasporti e vice premier Matteo Salvini: “Le multe ai no vax erano state prorogate, ritengo giusto superare la pagina drammatica del Covid che fortunatamente è alle spalle”.

Salvini ha parlato a margine del Consiglio Nazionale Fiaip ed ha ribadito: “Guardiamo avanti, è giusto chiudere quella pagina. Chiudere una volta per tutte il contenzioso col passato e annullare multe e sanzioni penso che sia un segno di pacificazione nazionale. E sono contento che quella pagina venga superata”.