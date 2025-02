Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo al Forum in Masseria in corso alle Terme di Saturnia, ha commentato i dazi nei confronti della Ue decisi dal presidente Usa: “Chi ha paura di Trump ha paura del futuro, chi pensa che a Washington ci sia un nemico non ha capito nulla. Anche la politica minacciosa dei dazi può essere un’occasione per un ulteriore guadagno per le imprese del sistema Italia. Certo, bisogna capire come reagire con rapporti seri e bilaterali, business to business”.

Salvini ha proseguito: “Se mettiamo il futuro in mano a Macron ci suicidiamo. Trump è uomo di business. I dazi sul Messico sono stati ritirati in cambio di 10 mila soldati ai confini per combattere immigrazione illegale, sul Canada idem, rido per non preoccuparmi quando Von der Leyen minaccia controdazi”.