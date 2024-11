“La parola ‘zecche rosse‘ serve a far ragionare i ragazzi”, dice Matteo Salvini a Tagadà su La7 commentando il suo tweet sulla manifestazione degli studenti di oggi: “Ogni settimana che c’è una manifestazione ci devono essere poliziotti al pronto soccorso? C’è un problema”.

#tagada “La parola ‘zecche rosse’ serve a far ragionare i ragazzi”, così Matteo Salvini ha commentato il suo tweet sulla manifestazione degli studenti di oggi https://t.co/ebnmmxUKKU — La7 (@La7tv) November 15, 2024

Cosa ha scritto Salvini su X

“Violenza, rabbia, odio e soprattutto 15 poliziotti feriti: a Torino è andata in scena l’ennesima brutta manifestazione dell’estrema sinistra”, ha scritto Salvini in giornata su X. “Inutile dire che il governo non si farà intimidire, ma è desolante pensare che qualche parlamentare o opinionista radical chic si scandalizzerà perché definisco i facinorosi comunisti “zecche rosse” – riprende il vicepremier e leader della Lega – anziché preoccuparsi dell’aggressione sistematica alle donne e agli uomini in divisa, ai quali va la mia totale solidarietà”.