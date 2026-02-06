“Salvini e Vannacci si separano, uno va nell’umido e l’altro nell’indifferenziata”. Con questa frase, citazione di un altro account, su Facebook il sindaco di Baricella (Bologna) Omar Mattioli commenta la nuova esperienza politica del generale Vannacci, ormai ex Lega. Un post che ha sollevato polemiche da parte del Carroccio.

“Un fatto di una gravità inaudita, che va ben oltre il legittimo confronto politico per sfociare in una vera e propria diffamazione”, commenta il commissario provinciale della Lega di Bologna e consigliere regionale Tommaso Fiazza. “Vedere un sindaco che paragona un ministro della Repubblica e un parlamentare europeo a dei rifiuti è uno spettacolo degradante che offende non solo i diretti interessati, ma l’intera comunità che Mattioli dovrebbe rappresentare con decoro e disciplina”.

“Un sindaco non dovrebbe mai arrivare a livelli di espressione così bassi e offensivi – aggiunge il capogruppo di opposizione in Consiglio comunale, Giuseppe Amato – Esiste una logica istituzionale e un rispetto per le cariche dello Stato che Mattioli ha dimostrato di ignorare completamente. Da primo cittadino a ‘rifiutologo’ il passo è stato brevissimo, ma la dignità del ruolo che ricopre imporrebbe ben altro stile”. Sulla stessa linea i consiglieri leghisti Angela Stanzani e Calogero La Fata: “Siamo di fronte a un attacco gratuito e volgare che nulla ha a che vedere con l’amministrazione del nostro territorio”.