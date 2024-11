“Se Trump riuscirà a far finire il conflitto fra Russia e Ucraina spero che abbia il Nobel per la pace, perché oltre a salvare vite ci lascerà un futuro più tranquillo rispetto a quello che i democratici ci hanno lasciato fino ad oggi”: a dirlo è il ministro Matteo Salvini, a Spoleto dove ha partecipato a una iniziativa elettorale in vista del voto in Umbria del 17 e 18 novembre.

Il vicepremier ha ribadito il concetto durante un’intervista a Dritto e Rovescio su Rete 4. “Cosa cambia per un cittadino di Spoleto o di Milano [con l’elelezione di Trump?] La pace”.

Salvini non teme i dazi di Trump

E sempre a Dritto e Rovescio, Salvini ha commentato del rischio dazi promessi da Trump: “Può essere una grande occasione. Perché già in passato Trump è stato presidente, già in passato Trump ha messo dei dazi su alcuni prodotti e le esportazioni italiane sono cresciute e le imprese italiane hanno venduto più prodotti in America”.

“Poi, che Trump faccia gli interessi degli americani, che la Cina faccia gli interessi dei cinesi, che l’India faccia gli interessi degli indiani – osserva – è banale. Io conto che a Bruxelles si sveglino e anche che i burocrati europei facciano l’interesse degli italiani e degli europei”.