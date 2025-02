In due colloqui con Repubblica e Messaggero, il vice premier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini dice che “Trump sta facendo una grande cosa, nel portare al tavolo per la prima volta Russia e Ucraina. Von der Leyen, invece, non mi pare abbia risolto molto negli ultimi anni. Andrà a Kiev? Vada dove vuole…”.

Le parole di Salvini

“Chi attacca Trump, evidentemente, non fa un buon servizio alla pace”, prosegue Salvini che non commenta le parole rivolte da Trump a Zelensky. “Non commento i giudizi, commento i fatti – spiega – condivido quello che Trump sta facendo per porre fine alla guerra e spero che vada fino in fondo. Trump sull’Ucraina? Vada assolutamente avanti così”.

E ancora: “Confido che Trump riesca a portare la pace, cosa che né Biden né l’Unione europea con von der Leyen hanno fatto negli ultimi anni. Trump sta portando al tavolo Russia e Ucraina, mi pare già un grande risultato. Dunque, vada avanti così, assolutamente, fino in fondo. Chi attacca Trump evidentemente non fa un buon servizio alla pace, l’importante adesso è che smettano di sparare i cannoni”.