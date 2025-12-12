“Puntuale come il Natale arriva lo sciopero della Cgil. Neanche tanta fantasia da parte del segretario Landini che ripete la solita, stantia litania di un’Italia destinata all’abisso. Eppure, se investisse il tuo tempo nella contrattazione collettiva, sedendosi ai tavoli con gli altri sindacati per rinnovare i contratti dei lavoratori, non solo farebbe il lavoro per cui è pagato ma aiuterebbe i cittadini ad avere salari più alti. Oppure potrebbe approfondire i dati che ci dicono come il Pil pro capite a prezzi costanti, uno degli indicatori di benessere, è cresciuto fino al 13,8%”. Così il senatore di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Finanze, Giorgio Salvitti.

“L’aumento del nostro PIL pro-capite – aggiunge – in termini reali è stato il secondo più forte nel G7, dopo quello degli Stati Uniti: con 32.900 euro per abitante, a valori concatenati 2024, il Pil italiano per abitante non è mai stato così alto come lo scorso anno. Il potere d’acquisto delle famiglie per abitante è risultato nel 2024 più alto del 2% rispetto a quello del 2022, come sottolineato pochi giorni fa dal Censis. Nonostante l’ondata inflazionistica, gli italiani hanno recuperato capacità di spesa e l’occupazione è da record. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane pro-capite, poi, è ai massimi storici. È finita l’era dell’Italia fanalino di coda e non sarà l’ennesimo sciopero di Landini a cancellare i fatti e i traguardi raggiunti grazie al governo Meloni”.