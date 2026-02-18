“Sto seguendo con attenzione quanto accaduto nella notte a Napoli, con l’incendio dello storico teatro Sannazaro a Chiaia. La mia vicinanza a tutte le persone colpite da questo dramma e un grazie di cuore ai Vigili del Fuoco impegnati nello spegnere le fiamme. A tutti i napoletani che vivono nelle vicinanze: restate al riparo e seguite le indicazioni dei soccorritori”.

Con queste parole, affidate ai social, il ministro Antonio Tajani ha espresso preoccupazione per il rogo che all’alba ha devastato il Teatro Sannazaro, storica sala nel quartiere di Chiaia, distrutta in poche ore dalle fiamme. Un incendio che ha colpito uno dei simboli culturali del capoluogo campano, mobilitando i soccorsi per tutta la notte.

A segnalare però un errore nel post del ministro è stato il sito Dagospia. Tra le immagini pubblicate a corredo del messaggio, infatti, compariva una foto che non ritraeva il teatro Sannazaro, ma un altro incendio avvenuto nei giorni scorsi sempre a Napoli. Lo scatto si riferiva al rogo che ha distrutto una nota pizzeria e un negozio di un gommista al Corso Secondigliano, nella periferia cittadina. L’immagine errata è stata successivamente rimossa dal post.