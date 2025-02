“Polverizzando le polemiche della sinistra, senza sermoni il Festival macina record di ascolti”. A dirlo è il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, capogruppo nella commissione Vigilanza Rai.

Le parole di Filini

“Questa edizione del Festival della Musica italiana sta macinando record di ascolti serata dopo serata, polverizzando le polemiche delle cassandre della sinistra che dopo l’addio di Amadeus e di altri personaggi dalla Rai, raccontavano di una fantomatica smobilitazione che avrebbe comportato il crollo degli ascolti e mandato in malora il servizio pubblico. Grazie invece all’alta qualità degli artisti, alla presenza di grandi personaggi come Benigni, gli italiani hanno potuto godere di un’edizione di successo, priva dei deliri ideologici che abbiamo visto in passato. Ed è chiaro a tutti che, come dimostrano i numeri, un Sanremo senza i sermoni della sinistra piace di più al pubblico”.

“È doveroso – conclude – rivolgere ai vertici Rai un ringraziamento per aver restituito agli italiani un Festival all’insegna della musica e della cultura italiana”.