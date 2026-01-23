La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervendo alla terza edizione del Forum Internazionale del Turismo in corso a Milano, ha dichiarato che sta lavorando con il ministro Valditara per modificare il calendario scolastico.

“Sul calendario scolastico dovremmo guardare all’Europa”

Queste le parole della Santanchè: “Abbiamo bisogno di un allineamento graduale del calendario scolastico, è fondamentale per destagionalizzare il turismo. Dovremmo guardare all’Europa per come ha il calendario scolastico per arrivare ad una graduale revisione verso modelli europei che hanno pause più equilibrate durante tutto l’anno, perché credo sia di grande aiuto per la destagionalizzazione e l’undertourism” (la tendenza a privilegiare mete nazionali o addirittura regionali, alla scoperta di luoghi poco conosciuti e gettonati, ndr)