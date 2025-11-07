Schlein al congresso PSE, Gasparri: offerta immagine irreale dell’Italia, ridicolo mettere in discussione la democrazia nel nostro Paese.

La segretaria del PD Elly Schlein, nel suo intervento del 18 ottobre al congresso del Partito dei Socialisti Europei (PSE) ad Amsterdam, ha descritto un’Italia governata dall’estrema destra che mette a rischio la democrazia, la libertà di parola e non soddisfa i bisogni fondamentali del popolo come sanità, istruzione e salari. Le sue dichiarazioni hanno suscitato numerose reazioni nei partiti di Governo.

“È davvero ridicolo- ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri- mettere in discussione la democrazia italiana. Questo è un Paese dove, per fortuna, tutti sono liberi di dire ciò che vogliono.”

Schlein, le dichiarazioni al congresso PSE

Descrivendo la situazione nel Paese durante la giornata conclusiva del congresso PSE, la Schlein ha infatti detto che

“In Italia c’è una estrema destra al Governo, guidata da Giorgia Meloni, che sta tagliando la sanità pubblica: sei milioni di italiani rinunciano ad andare in ospedale perché non se lo possono permettere, nello stesso tempo stanno tagliando l’istruzione pubblica cancellando 6mila insegnanti lo scorso anno, e nello stesso tempo vediamo che stanno bloccando le nostre proposte di salario minimo in uno dei Paesi europei che hanno tra i più bassi salari, i peggiori di tutta l’Unione Europea.

Praticamente cosa stanno facendo: propaganda ogni giorno e un clima di divisione, polarizzazione e odio. E paghiamo le conseguenze di ciò ogni giorno.

A Firenze, la settimana scorsa, – ha aggiunto Schlein – il primo ministro del mio Paese ha detto che le opposizioni sono peggio dei terroristi. E allo stesso tempo, in questo clima di odio, voglio esprimere la mia solidarietà a uno dei più famosi giornalisti d’inchiesta del mio Paese, Sigfrido Ranucci perché ieri è esplosa una bomba davanti casa sua.

Quindi la democrazia è a rischio. La libertà di parola è a rischio quando l’estrema destra è al governo.

Ma, solo per essere veloci, il fatto è che quando l’estrema destra è al governo non soddisfa i bisogni fondamentali del nostro popolo.”

La replica di Maurizio Gasparri a Elly Schlein

“È davvero ridicolo- ha detto il senatore Gasparri- mettere in discussione la democrazia italiana. La Schlein offre un’immagine irreale del nostro Paese, mescolando alcuni fatti con accuse infondate su presunte mancanze di democrazia e attentati, mischia questi temi con quelli della sanità, dicendo clamorose bugie. È un atteggiamento che squalifica la leader dell’opposizione”.

“L’attentato a Ranucci- ha continuato il senatore forzista- è stato condannato da tutti. Anzi, vogliamo capire bene cosa ci sia davvero dietro. Ho visto anche le sue dichiarazioni, in cui esclude collegamenti con la politica, smentendo per primo alcune speculazioni.

Questo è un Paese dove, per fortuna, tutti sono liberi di dire ciò che vogliono. Ogni giorno, dalla mattina presto fino a notte fonda, ci sono decine di talk show, programmi di ogni tipo, dove tutti parlano liberamente.

Lo sanno tutti e lo sanno i leader che Meloni e Tajani incontrano ai vertici internazionali a cui partecipano regolarmente.

Alla Schlein diciamo che per il 2026 i fondi della sanità, grazie alle leggi di stabilità, varate negli ultimi due anni dal governo nazionale di centrodestra, saranno incrementate di 6.4 miliardi, una cifra superiore a quella di incremento del 2020, quando al governo c’è Conte, alla guida di un governo formato da grillini e PD.

Noi, quindi, incrementiamo più dei loro governi che fecero macellerie in campo di sanità.”

“La Schlein mente sapendo di mentire, – ha continuato Gasparri- mischiando argomenti diversi con un cinismo molto grave e pericoloso.

Le bugie sono clamorose e le contesteremo punto per punto.

Semmai vada a vedere in qualche Regione del Sud, governate da lei, come sono stati malamente usati i fondi della sanità e mi riferisco alla Campania e alla Puglia.

Schlein è davvero una persona che non sa più cosa dire per evitare di essere messa alla porta del suo partito, che ha fatto precipitare verso una deriva estremistica, organizzando cortei al termine del quale alcuni partecipanti, certo non convocati da lei ma che marciano insieme ai suoi, spaccano le teste dei carabinieri e poliziotti dopo aver innalzato striscioni che inneggiano alla strage degli ebrei del 7 ottobre 2023.

Tutti combattiamo il terrorismo e condanniamo quanto avviene, compreso il recente attentato di Pomezia.

Mentre abbiamo visto voci più pacate quando si trattava di condannare la strage dei carabinieri a Verona, che alcuni della sinistra, vedi la Salis, hanno addirittura orrendamente giustificato.” Ha concluso Gasparri.

Il congresso PSE 2025 si è tenuto ad Amsterdam dal 16 al 18 ottobre 2025. La piattaforma PES ospita attivisti, dirigenti di partito, segretari generali, leader, organizzazioni giovanili, parlamentari, eurodeputati, commissari europei, ministri e primi ministri di partiti e organizzazioni socialisti, socialdemocratici, laburisti e democratici in Europa.

Fonti su Schlein al congresso PSE

ORIGINAL VERSION – PES Congress 2025 – Day 2 https://www.youtube.com/watch?v=y3h5uN_5weI

Pagina Facebook Elly Schlein https://www.facebook.com/reel/832796125953508?locale=it_IT