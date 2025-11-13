“L’ascensore sociale si è rotto e dentro si soffoca”. Lo ha detto la segretaria dem Elly Schlein alla presentazione del numero 3-2025 della rivista Italianieuropei, in corso al gruppo del Partito Democratico alla Camera. “Finché la destra di Meloni volta le spalle ai lavoratori poveri noi il salario minimo lo stiamo approvando nelle regioni. La proposta vuol anche dare rilievo alla contrattazione collettiva”.

E ancora: “Siamo di fronte a sfide non meno complesse di quelle poste da un nemico invisibile come il covid. C’è il ritorno delle guerre, la crisi energetica, l’aumento delle diseguaglianze, la crisi climatica. Davanti a queste sfide c’è una mancanza di coraggio dell’Ue, che deve fare un passo avanti sull’integrazione. Se vuoi esistere e rilanciare devi aumentare l’integrazione europea, a partire dal superamento del principio dell’unanimità”.