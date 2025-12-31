“La manovra va nella direzione sbagliata rispetto ai bisogni dei cittadini. L’allungamento dell’età pensionabile, infatti, mette a nudo tutta la loro incoerenza”. Ad affermarlo, in un’intervista a La Stampa, è la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che ha aggiunto: “La legge di bilancio favorisce i più ricchi invece dei più fragili perché non va incontro alle prime due paure degli italiani: il carovita e le liste d’attesa nella sanità”.

“Una manovra di promesse tradite”

Alla domanda su come definirebbe questa manovra con uno slogan, la segretaria del Pd ha risposto: “”Di austerità, che aiuta di più i ricchi. Perché è scesa la spesa pubblica sul Pil nella sanità, ma anche nella scuola e sulla casa. Sono invece cresciute le spese militari, aumentate le tasse ed è salito il costo delle bollette: le più care d’Europa. Così si mettono in ginocchio le famiglie. Promettevano di abolire la Fornero e hanno aumentato l’età pensionabile al 96% degli italiani, promettevano di abbassare le accise e le hanno aumentate. Una manovra di promesse tradite“.

Sull’Irpef, Schlein afferma che “l’Istat ha spiegato che l’85% di quelle risorse andranno alle famiglie più ricche. Abbiamo proposto il salario minimo, che si può fare anche a costo zero, per dire che il lavoro sotto i nove euro l’ora è sfruttamento, abbiamo proposto un congedo paritario per aiutare concretamente le famiglie e abbiamo rilanciato con tre miliardi in più sulla sanità. Hanno detto no alle nostre proposte perché vogliono una sanità a misura di portafoglio mentre noi vogliamo quella di Tina Anselmi, che curi chi da solo non ce la fa. La premier – prosegue – rivendica numeri senza guardare dentro quei dati: l’occupazione aumenta quasi solo per gli over 50”.