Lo sciopero generale di oggi ha visto i lavoratori dei trasporti fermarsi solo per poche ore a causa della precettazione decisa dal ministro Matteo Salvini. Contro questa decisione, Cgil e Uil hanno presentato un ricorso al Tar che non è stato ancora discusso. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nelle scorse ore, ha invece annunciato in una nota di aver vinto il ricorso.

Il Tar ha però discusso e bocciato un altro ricorso, ossia quello presentato dalle sigle di base, e non quello presentato da Cgil e Uil. Insieme all’annuncio sulla presunta bocciatura del ricorso è arrivato, come di consueto, anche un commento del ministro Matteo Salvini che, attraverso un post su X, ha parlato di “grande soddisfazione“, ribadendo che, precettando i lavoratori, ha difeso “il diritto alla mobilità degli italiani”.

Il ricorso discusso dal Tar non è quello presentato da Cgil e Uil

L’affermazione è stata contestata dai due sindacati attraverso una nota congiunta. “Il ricorso d’urgenza contro la precettazione rigettato dal Tar, di cui si ha notizia da organi di stampa, non è quello presentato da Cgil e Uil”. Ospite a Tagadà nella giornata di ieri, il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha ribadito il concetto: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Salvini hanno parlato di un altro ricorso.

“Noi rispettiamo la precettazione di Salvini, sulla quale abbiamo depositato ricorso al Tar, ricorso che non è stato ancora discusso. Nella nota del Mit manca una precisazione: si sono dimenticati di dire chi ha presentato il ricorso. È un tentativo di dire che hanno ragione, ma il Tar non si è ancora espresso sul nostro ricorso”, ha precisato Bombardieri.

Il post su X di Salvini

Il ministro Salvini ha esultato per il presunto respingimento del Tar con un post su X dove ha sottolineato nuovamente di aver “difeso il diritto alla mobilità degli italiani”. “Bene così”, si leggeva nel post corredato da una foto nella quale era rappresentato il leader della Cgil, Maurizio Landini.

Ovviamente molti hanno commentato accusando il ministro di mentire. “Questa sentenza del TAR NON è riferita a CGIL e UIL, Salvini sta mistificando la realtà” ha scritto un utente. “Sei un bugiardo, il ricorso al TAR di CGIL e UIL NON È STATO ANCORA DISCUSSO. Ma che credibilità ha un ministro che racconta balle?” ha scritto un altro utente. E ancora: “Legga i documenti che è meglio. Non riguarda Cisl ma altre sigle! Il diritto allo sciopero è un diritto della persona. Spero che chi vi ha votato se ne ricordi.”