Il dibattito sul canone RAI continua a far litigare Lega e Forza Italia. Oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito che Forza Italia è fermamente contraria alla cancellazione del canone, spiegando che “non fa parte del programma” e potrebbe arrecare danno alla televisione pubblica.

“La nostra posizione – le sue parole – è assolutamente contraria a questa proposta e non la voteremo perché non condividiamo questa proposta che non fa parte del programma di governo”

Il centrodestra litiga sul canone Rai

Dall’altra parte della barricata, la Lega di Matteo Salvini invece insiste sulla necessità di ridurre il canone, coerentemente con la linea del centrodestra di diminuire la pressione fiscale. Salvini, parlando all’ANSA da Ferentillo, ha ricordato come “già l’anno scorso abbiamo abbassato il canone RAI” e ha espresso la volontà di proseguire su questa strada per mantenere gli impegni con gli elettori.

“Già l’anno scorso – spiega – abbiamo abbassato il canone Rai. Vorremmo semplicemente fare quello che abbiamo fatto tutti insieme. Ci votano come Lega, come centrodestra e come Governo per abbassare le tasse, non per alzarle. La Rai è un servizio pubblico fondamentale che sicuramente può migliorare la qualità di alcun servizi e tagliare alcuni costi. Ridurre di 20 euro il costo del canone penso sia un buon servizio. Noi nella Rai ci crediamo e sicuramente crescerà. Però ci hanno votato per abbassare le tasse. Conto che si sia tutti d’accordo”.