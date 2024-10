I macigni nelle scarpe. Secondo Joe Biden, Obama sottovalutò Putin nel 2014: “Mai preso sul serio”

Joe Biden ha criticato privatamente l’allora presidente Barack Obama, di cui fu vice, per la gestione dell’invasione russa della Crimea e di una parte del Donbass nel 2014, secondo un’anticipazione di War, l’ultimo libro di Bob Woodward.

Biden su Obama: “Hanno fatto un casino nel 2014”

“Hanno fatto un casino nel 2014”, avrebbe detto Biden ad un caro amico a dicembre, denunciando la mancanza di azione per le azioni di Putin in Ucraina.

“Barack non ha mai preso Putin sul serio”, si sarebbe sfogato, aggiungendo che “non avrebbero mai dovuto lasciare che Putin entrasse lì” nel 2014 e che gli Stati Uniti “non hanno fatto nulla”.

Secondo Woodward, inoltre, Biden si sarebbe rammaricato di aver scelto come attorney general Merrick Garland e si sarebbe infuriato per la sua decisione di nominare un procuratore speciale per indagare su suo figlio Hunter. “Non avrei mai dovuto scegliere Garland”, avrebbe detto il presidente ad una persona a lui vicina.