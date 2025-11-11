“Ho fatto una stronz***”. Da tempo non si sentiva un’ammissione di colpa così schietta da parte di un politico e questo, sebbene non basti probabilmente a convincere quanti non ritengono la presidente dell’Antimafia, Chiara Colosimo, la persona ideale per ricoprire tale ruolo, a fronte dei suoi trascorsi politici vicini all’estrema destra, senza dubbio è ammirevole da parte della deputata di Fratelli d’Italia. Colosimo non si è sottratta all’intervista con il giornalista di Report, il programma che ha scovato lo scatto imbarazzante sui social di un’ex conoscente della presidente. Parliamo di una foto che risale al 2025 e che potrebbe sembrare quasi un fotomontaggio sfocato e mal fatto da chi l’ha condivisa ormai dieci anni fa.

“Mi dispiace moltissimo, perché io ho fatto il mio primo viaggio della memoria a scuola e da allora non ho mai avuto simpatie per Benito Mussolini. Credo che non gli si possano mai perdonare le leggi razziali”, ha spiegato Colosimo. “Sinceramente sono meravigliata anche di averla fatta perché non è nel mio stile, anzi, detto tra di noi sono sempre stata quella più esterna a queste cose”. Che non abbia mai, mai, e diciamo mai avuto simpatie per il Duce è una dichiarazione cui si fatica a credere, tuttavia non resta che accettare il mea culpa netto e definito della deputata, che potrebbe anche aver deciso di tagliare i ponti col suo passato, ora che ha raggiunto i vertici delle istituzioni. Certo tra tutte le commissioni, quella antimafia ha un peso morale notevole e avere avuto uno zio avvocato penalista, condannato per una truffa da due miliardi di euro organizzata in collegamento con la ‘ndrangheta e con alcuni ambienti dell’estrema destra della Capitale, non aiuta. Ma si sa, i parenti si hanno, non si scelgono.