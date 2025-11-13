Un emendamento condiviso da Partito Democratico e Fratelli d’Italia, approvato dalla Commissione Giustizia della Camera, segna una svolta nella normativa italiana sulla violenza sessuale. La modifica riguarda l’articolo 609-bis del codice penale e introduce il principio di “consenso libero e attuale” come elemento centrale del reato. Il provvedimento nasce all’interno del disegno di legge che rivede la disciplina sugli abusi sessuali e sulla libera manifestazione del consenso.

Il testo è stato presentato congiuntamente dalle relatrici Michela Di Biase (PD) e Carolina Varchi (FdI), al termine di un confronto politico che ha visto un inedito dialogo tra le leader Elly Schlein e Giorgia Meloni. La collaborazione tra due forze solitamente contrapposte ha dato vita a un’intesa che, secondo diversi osservatori, rappresenta un importante segnale di responsabilità istituzionale su un tema sensibile e trasversale come la tutela della libertà personale.

Il nuovo testo e le sue implicazioni giuridiche

La nuova formulazione dell’articolo stabilisce che “chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali a un’altra persona, senza il consenso libero e attuale di quest’ultima, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”. La stessa pena è prevista per “chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità”, e anche per “chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto, o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”.

Nei casi di minore gravità, la pena potrà essere ridotta fino a due terzi. Con questa modifica, il Parlamento intende chiarire che l’elemento decisivo nei rapporti sessuali deve essere il consenso espresso, libero e presente al momento del fatto.