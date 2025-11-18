“Io non conosco il piano della P2. Posso dire che se l’interpretazione o meglio l’opinione del signor Licio Gelli era un’opinione giusta, non si vede perché non si dovrebbe seguire perché l’ha detto lui. Le verità non dipendono da chi le proclama, ma dall’oggettività che rappresentano”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha commentato le parole del procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, secondo cui la riforma della giustizia attuerebbe il piano della P2.

“Le verità non dipendono da chi le proclama”

“Se Gelli ha detto che Gesù è morto in croce – ha proseguito – non per questo dobbiamo dire che è morto di polmonite e anche che l’orologio sbagliato segna due volte al giorno l’ora giusta. Se anche Gelli è inciampato nella verità non per questo la verità non è più la verità”.

Quanto al referendum, ha ribadito il Guardasigilli, “non deve assolutamente avere dei risvolti politici, non deve essere pro o contro il Governo, pro o contro il ministro, a favore o contro la magistratura: è una questione tecnica che ci riporta a una giustizia liberale in linea con il codice di procedura penale voluto da Vassalli”.