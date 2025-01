La deputata del Partito Democratico con delega alla Giustizia Debora Serracchiani, in un’intervista a Repubblica commenta la vicenda Almasri: “Non compete a noi entrare nella vicenda giudiziaria, quello spetta ai magistrati. Abbiamo però fior di elementi per affermare che ci sono evidenti responsabilità politiche del governo e della presidente del Consiglio”.

La Serracchiani chiede che Giorgia Meloni vada “a riferire in Aula: deve spiegare al Paese perché hanno deciso di rimettere in libertà il capo della polizia giudiziaria libica, accusato di reati gravissimi dalla Corte penale internazionale”. “Mi pare che come al solito siamo di fronte a una prima ministra a cui piace fare la vittima, abilissima nel raccontare mezze verità. E dire, soprattutto, falsità”.

Parlando del video di Meloni sui social, la deputata Pd aggiunge: “Non è vero che ha ricevuto un avviso di garanzia, ma solo una comunicazione dovuta per legge”.

“La Serracchiani prosegue con il suo ragionamento e dice che, a suo modo di vedere, non è vero che la premier non sia ricattabile: “Se è vero che nei giorni in cui Almasri è stato arrestato abbiamo avuto un picco di sbarchi dalla Libia, si può dedurre che siamo di fronte a una decisione politica orientata a scongiurare una massiccia ondata migratoria. Altroché se è ricattabile”.