Vandalizzata nella notte la storica sede di Fratelli d’Italia della Garbatella a Roma, frequentata in gioventù anche da Giorgia Meloni.

I simboli in rosso di falce e martello

Sulle serrande della sede e sui muri adiacenti sono apparse le scritte “Falsa” e “Fasci di merda” insieme ai simboli di falce e martello in rosso.

Lo fanno sapere Paolo Trancassini e Marco Perissa, deputati di Fratelli d’Italia e rispettivamente coordinatore regionale e coordinatore romano del partito. “Condanniamo con assoluta fermezza il vile atto di vandalizzazione ai danni della sede di Fratelli d’Italia della Garbatella a Roma avvenuto stanotte – affermano -.

Un gesto intimidatorio che colpisce non solo una comunità politica, ma la libertà di partecipazione democratica di tutti i cittadini. Esprimiamo piena solidarietà ai militanti del circolo, da sempre impegnati con passione sul territorio”.