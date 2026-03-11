Questa vicenda di prelievi bancari non autorizzati ma debitamente eseguiti riguarda l’appena nato “Futuro Nazionale”, il partito fondato dall’ex generale Vannacci.

“Dispetto politico” a Vannacci

Parole chiave della storia e motore psicologico della successione di eventi: “dispetto politico”. In soldoni (perché di questo si tratta): un non meglio precisato utente di un servizio online ha pagato 1200 euro e rotti le prestazioni offerte inserendo l’Iban del partito di Vannacci, lo stesso che serve al suo finanziamento tramite donazioni volontarie, sempre online.

Lo ha raccontato su Linkedin Luca Lotterio, responsabile di Restworld, piattaforma di recruiting nel mondo della ristorazione. Quando si è visto arrivare una Pec in cui un consulente di Futuro Nazionale chiedeva lumi su quel pagamento di 1218,78 euro, è rimasto sbalordito.

Non capiva, mai avuto contatti: una piccola ricerca ha svelato l’arcano. Un utente gli ha rivelato che voleva fare un “dispetto politico” a Vannacci, contando sul fatto che il sistema (Sepa Direct Debit, tramite Stripe) avrebbe eseguito senza fare domande. E questo è un problema.