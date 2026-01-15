In arrivo il nuovo pacchetto sicurezza del governo. Una serie di norme che sta per approdare in Parlamento. Ne ha parlato mercoledì alla Camera il ministro Piantedosi durante il “question time”. Si parla di un Decreto e disegno di legge con 65 articoli. In estrema sintesi: un giro di vite su immigrazione e criminalità, ma anche maggiori tutele per le forze dell’ordine. La bozza del testo è stata trasmessa martedì a Palazzo Chigi . Molte le novità: ci sono anche 50 milioni per proteggere le stazioni sempre più teatro di degrado, violenze, gang. Ecco i punti principali.

AMMONIMENTI – Norme più decise sulla violenza minorile. Previsto l’ampliamento del “catalogo dei reati” per i quali si può applicare l’ammonimento del Questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni.

DIVIETI – No a coltelli e strumenti con lama. Divieto di vendere ai minori strumenti atti ad offendere. Chiaro l’intento di disarmare le baby gang.

ZONE ROSSE E DASPO- Saranno rafforzate le zone critiche, ovvero le cosiddette “zone rosse”. Introdotto l’arresto in flagranza. Altre norme su Daspo urbano.

TUTELE PER LE FORZE DELL’ORDINE – Basta “ gogna”. Non saranno più messe nel registro delle notizie di reato in presenza di una causa di giustificazione per esempio la legittima difesa. Viene estesa la tutela legale per forze di polizia, armate e vigili del fuoco. Aggravanti anche per reati contro i giornalisti.

FRONTIERE – Contrasto al terrorismo e espulsioni più veloci per le persone pericolose per la sicurezza nazionale. Prevista anche la loro consegna allo Stato di appartenenza.

MIGRANTI – Più controlli sulla immigrazione irregolare. Cambiano le norme sui ricongiungimenti familiari. Sui “Paesi Sicuri “ si garantisce l’allineamento del Diritto interno con quello europeo che entrerà in vigore quest’anno.