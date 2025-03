Silvia Salis, aspirante sindaco di Genova per la sinistra larga, ha dato il via alla campagna elettorale deludendo molti dei genovesi che speravano in lei.

Uno di questi è Franco Manzitti, che nelle scorse settimane aveva, seppur con una certa cautela , concesso alla Salis, dalle pagine di Blitzquotidiano e di Primocanale, una apertura di credito.

Sulla sua pagina Facebook Manzitti ha dato sfogo alla sua delusione.

Ho visto e sentito l’ esordio della Salis. Un po’ di delusione per i contenuti. Mi aspettavo qualche sorpresa. Qualche idea nuova. Nei programmi.

Manzitti: Genova ha bisogno d’altro

Lo stile comunicativo ben preparato era prevedibile anche se pensavo che non leggesse. Ma poi la delusione è più in generale in una politica che da una parte e dall’ altra non fa passi avanti. Anzi. Siamo in una crisi epocale e questi si affrontano polemizzando tra loro sempre allo stesso modo. Nuovi e vecchi .

La Salis magari vincerà, perché è nuova come lo erano dieci e otto anni fa Toti e Bucci .

E intanto sono partiti i soliti carriaggi di chi si aggrega al probabile vincitore . Su quel

Palco dove ha recitato da sola ho visto poi salire certe facce….per non parlare di chi sta passando da una parte all’ altra. Franza o Spagna purché se magna….

I commenti

Concorda un suo follower, Marco Dodero:

Ha fatto il suo compitino ben incanalata dal marito attenta a non esporsi politicamente nel non dire niente su temi concreti.

Il tema più ripetuto. ….. slogan lavoro …. Giovani .. ma come ????? Spazzatura ??? Differenziata …. Ho capito ricadiamo nel non fare per non sbagliare e non scontentare nessuno. Sì mi ero illuso che la gioventù gli consentisse di essere più spregiudicata si è subito immersa nel politichese .un grosso passo indietro povera Genova !

Rincalza Carlo Gitto. Auspico fortissimamente che perda, altrimenti ciao Genova che va avanti!!!

Carlo Bancalari, antico cronista del Secolo XIX, va oltre.

Quella Genova della Salis l’abbiamo già vista per tanti anni finché non hanno ridotto la Superba a una enclave e l’hanno distrutta. Adesso che sta cambiando, anche se lentamente, la distruggiamo di nuovo? Diamo sì giovani una speranza!!

Di parere contrario, ironizza Paolo Airaldi.

Certamente erano meglio Bucci e Piciocchi che vendono il palasport ad un prezzo e lo ricomprano al doppio!

Mimmo Porpoglia è negativo ma a 360 gradi.