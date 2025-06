I bombardamenti americani sui siti nucleari iraniani non hanno causato il crollo degli edifici sotterranei ma hanno bloccato gli ingressi di due delle strutture. A riportarlo è il New York Times citando le valutazioni preliminari dell’intelligence americana, secondo le quali le scorte di uranio arricchito dell’Iran sono state spostate, prima dell’attacco, in siti segreti. Le indiscrezioni confermano quelle di Cnn sul fatto che il programma nucleare iraniano è stato ritardato di qualche mese.

Le valutazioni preliminari, osserva ancora il Nyt, sembrano suggerire che le dichiarazioni di Donald Trump sulla distruzione totale dei siti sia esagerata. Il rapporto della Defense Intelligence Agency indica insomma che i siti nucleari colpiti non sono stati danneggiati quanto alcuni funzionari dell’amministrazione avevano sperato e che l’Iran mantiene il controllo di quasi tutto il suo materiale nucleare. Questo significa che se Teheran decide di costruire un’arma nucleare potrebbe essere ancora in grado di farlo in tempi relativamente brevi. Gli attacchi hanno gravemente danneggiato il sistema elettrico di Fordow e non è chiaro quanto ci vorrà all’Iran per accedere agli edifici sotterranei e poi riparare gli impianti elettrici e reinstallare le apparecchiature che erano state spostate.

Donald Trump non ci sta a questa ricostruzione e attacca sia la Cnn, sia il New York Times che a suo dire “si sono alleati nel tentativo di sminuire uno degli attacchi militari di maggior successo della storia. I siti nucleari in Iran sono stati completamente distrutti. Sia il New York Times che Cnn sono stati criticati duramente dall’opinione pubblica”, ha concluso Trump.