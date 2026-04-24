Per il terzo giorno consecutivo Vladimir Solovyov ieri è tornato ad attaccare l’Italia nel suo programma televisivo, un filone che sembra ormai consolidarsi nella propaganda russa e che continua a includere riferimenti e invettive contro esponenti politici e istituzionali italiani.

“Sono diventato una stella della tv internazionale”, ha ironizzato lo stesso giornalista, già finito al centro delle polemiche dopo gli insulti rivolti alla premier Giorgia Meloni, episodio che aveva portato anche alla convocazione dell’ambasciatore russo a Roma da parte della Farnesina. Nel nuovo intervento, pur senza citarli direttamente in apertura, Solovyov ha poi rivolto critiche anche al sistema politico italiano, tirando in causa figure come l’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, già oggetto in passato di attacchi da parte di Mosca.

“Si è parlato delle ‘impronunciabili’ offese alla premier italiana ma non di quello di cui ho parlato”, ha detto, sostenendo che il tema della trasmissione fosse il ruolo dell’Italia nella Seconda guerra mondiale. “Voi, italiani, forse non lo sapete, ma voglio che sappiate della vergogna dei vostri nonni e bisnonni venuti in questa terra per uccidere i cittadini sovietici”, ha aggiunto.

Il giornalista ha poi rilanciato accuse legate a dichiarazioni di esponenti italiani: “Quando un vostro politico dice del comandante supremo che ‘è peggio di un animale’, quando il vostro presidente paragona il nostro Paese al Terzo Reich non capite di cosa parlate”, ha affermato, richiamando le parole attribuite a Di Maio su Putin nel 2022 e quelle di Mattarella del 2025 sull’invasione russa dell’Ucraina.