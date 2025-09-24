Si deve lavorare alla “soluzione dei due stati”. Lo dice papa Leone lasciando Castel Gandolfo mentre i leader della Terra sono riuniti all’assemblea generale dell’Onu di New York.

Il riconoscimento dello Stato di Palestina potrebbe aiutare la causa palestinese? “Potrebbe aiutare però in questo momento non si trova dall’altra parte volontà di ascoltare, continua la campagna alla città di Gaza”.

“USA saranno gli ultimi a riconoscere la Palestina”

“Penso – ha aggiunto – che gli Stati Uniti saranno gli ultimi” a riconoscere la Palestina, invece “bisogna cercare una maniera per rispettare i popoli”. Leone ha fatto sapere di aver comunicato ieri con la parrocchia di Gaza.

Anche a proposito delle incursioni russe, il Papa mostra segnali di grande inquietudine. “Qualcuno sta cercando una escalation – commenta -, questo è ogni volta più pericoloso, io ancora insisto sulla necessità di lasciare le armi, lasciare le operazioni militari e avvicinarci al tavolo del dialogo”.

Alla domanda se l’Europa non sia debole, il Pontefice ha risposto: “L’Europa se fosse realmente unita potrebbe fare tanto”.