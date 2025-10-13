Secondo l’ultimo sondaggio Dire-Tecnè, realizzato tra l’8 e il 9 ottobre, il consenso verso Fratelli d’Italia non è stato intaccato dalle recenti manifestazioni per Gaza, che hanno evidenziato malcontento per la linea del governo definita troppo cauta nel condannare i crimini del governo Netanyahu nella Striscia. Rispetto alla settimana precedente e al mese scorso, Fdi cresce dello 0,3%, raggiungendo il 30,5%.

Anche Forza Italia registra una leggera crescita, con +0,2% in una settimana e +0,3% in un mese, attestandosi all’11,3%, favorita dalla recente vittoria elettorale in Calabria. La Lega, pur segnata dai dissidi interni legati alle posizioni del generale Vannacci, mantiene una leggera crescita, arrivando all’8,6% (+0,1% settimana e mese). Tra i partiti di opposizione, il Pd scende al 21,3%, il M5s al 12,5%, mentre Avs registra un calo al 6%. Crescono Azione (3,5%) e restano stabili Italia Viva (1,8%) e +Europa (1,4%).

I leader e la fiducia nel governo

Nel borsino dei leader, Giorgia Meloni consolida la sua posizione con un aumento di mezzo punto, arrivando al 46,1% di valutazioni positive. Seguono Antonio Tajani (39,4%) e Giuseppe Conte (31,3%). Elly Schlein è al 28,9%, Matteo Salvini recupera al 27,2%, mentre Carlo Calenda di Azione raggiunge il 20,8%. I leader di Avs, Bonelli e Fratoianni, scendono rispettivamente al 15,8% e 15,3%. Chiudono Riccardo Magi (14,3%) e Matteo Renzi (13,5%).

Cresce la fiducia nel governo Meloni, attestata al 42,8%, in aumento dello 0,3% rispetto alla settimana precedente. Cala invece la quota di chi non ha fiducia al 49,4%, mentre i “non sa” scendono al 7,8%.