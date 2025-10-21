Tra manifestazioni per Gaza, la manovra economica, le imminenti elezioni regionali e dichiarazioni sempre più infuocate, la politica italiana vive uno stato di scontro permanente. Ogni settimana il dibattito si accende, i partiti si confrontano duramente e le alleanze sembrano mutare, ma a guardare i sondaggi, nulla di sostanziale cambia. L’immagine che emerge è quella di un Paese politicamente bloccato, dove le posizioni elettorali sono ormai cristallizzate.

Fratelli d’Italia resta saldamente in testa, seguito dal Partito Democratico che, pur accorciando le distanze, non riesce a scalfire il primato della premier. Il Movimento 5 Stelle appare in difficoltà, fermo in una posizione subalterna, mentre Lega e Forza Italia proseguono quasi appaiate nella zona medio-bassa delle intenzioni di voto. Sul fronte opposto, la costruzione di un grande centro continua a restare un progetto più teorico che reale. Il centrodestra mantiene un vantaggio consistente sul centrosinistra, anche se gli equilibri potrebbero cambiare nel caso, al momento poco probabile, che Carlo Calenda decida di confluire nel cosiddetto “campo largo”.

I numeri del sondaggio Swg per La7

L’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 fotografa con precisione questo scenario di apparente immobilità. Fratelli d’Italia cresce di 0,2 punti percentuali e sfonda la soglia del 31%, consolidando ulteriormente il proprio ruolo di guida del centrodestra. Alle sue spalle, il Partito Democratico sale dal 21,8 al 22,1%, rafforzando la leadership di Elly Schlein.

Scende invece il Movimento 5 Stelle, che si ferma al 13,2% (-0,2), mentre la Lega cala all’8,5% (-0,2) e Forza Italia risale lievemente al 7,9% (+0,1). Seguono Verdi e Sinistra al 6,6% (-0,2), Azione al 2,9% (-0,2), Italia Viva al 2,3% (-0,1) e +Europa all’1,8% (-0,1). In lieve ripresa Noi Moderati che raggiunge l’1% (+0,1). Le altre liste sommano il 2,7% (+0,3).